Карантин в кемеровских школах заканчивается

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-08T17:18:21+03:00

Уже в понедельник все школьники сядут за парты. Фото: архив КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже в понедельник все школьники сядут за парты

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В школах областного центра Кемеровской области заканчивается карантин. Дети, вынужденные с 25 января находиться дома, вернутся за парты уже в понедельник, 11 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, карантин в общеобразовательных учреждениях снят из-за того, что уровень заболевания ОРВИ существенно снизился. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области за неделю среди школьников 7-14 лет заболевших детей стало меньше в 2,2 раза.

Уже с понедельника школьники вернутся за парты и продолжат учебу. Занятии будут идти по обычному графику. Но, как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, по рекомендации Роспотребнадзора, в образовательных учреждениях будут продолжены противоэпидемические мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU