2019-02-09T04:10:11+03:00
Происшествия

Сотрудник кемеровского подразделения РЖД пытался дать взятку дорогим ружьем

Мужчину задержали
Екатерина БОРМОТОВА
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Замначальника Западно-Сибирской железной дороги, которому предлагалась взятка, отказался от ружьяЗамначальника Западно-Сибирской железной дороги, которому предлагалась взятка, отказался от ружья
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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица структурного подразделения РЖД. Его подозревают в покушении на дачу взятки.

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, задержанный, заявляясь должностным лицом структурного подразделения РЖД, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Он фактически управлял компанией «Гарант», которая сдает в аренду принадлежащие ей железнодорожные пути необщего пользования и прилегающие к ним земли. Кроме того, предприятие занимается сдачей в субаренду земель, принадлежащих РЖД.

В июне прошлого года подозреваемый, действуя в интересах «Гаранта», пытался получить по договору аренды один из земельных участков, принадлежащих РЖД. Чтобы сделка прошла удачно, он решил дать одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку – через технического директора ООО «Гарант» предложил купить охотничье ружье «Блейзер» за 470 тысяч рублей. Однако замначальника от ружья отказался

- Подозреваемый в даче взятки задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.- рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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