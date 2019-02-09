2019-02-09T04:32:51+03:00
Происшествия

Кузбассовца осудили за стрельбу в городе из ружья

Ему вынесли приговор по статье «Хулиганство»
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовец должен отработать 200 часовКузбассовец должен отработать 200 часовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Белове местного жителя осудили за хулиганство. Мужчина, будучи пьяным, катался по городу и стрелял из ружья.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. В полицию обратился охранник одного из административных зданий. Он сообщил, что из проезжавшего мимо автомобиля последовали выстрелы. Позже похожее заявление поступило от жильцов многоэтажек, которые расположены в районе одного из торговых центров города. Полицейские установили и задержали подозреваемого, который открыл в городе стрельбу. Им оказался 29-летний беловчанин.

Мужчина рассказал, что, будучи пьяным, взял свое гладкоствольное охотничье ружье и поехал кататься по городу с приятелем. Ради забавы он несколько раз выстрелил, проезжая по городу.

- В результате оказались повреждены оконный стеклопакет одного из административных зданий, вывеска аптеки и линза дорожного светофора. Дознавателем в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Его ружье было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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