Кузбассовца осудили за стрельбу в городе из ружья

СЕГОДНЯ 04:32 2019-02-09T04:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белове местного жителя осудили за хулиганство. Мужчина, будучи пьяным, катался по городу и стрелял из ружья.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. В полицию обратился охранник одного из административных зданий. Он сообщил, что из проезжавшего мимо автомобиля последовали выстрелы. Позже похожее заявление поступило от жильцов многоэтажек, которые расположены в районе одного из торговых центров города. Полицейские установили и задержали подозреваемого, который открыл в городе стрельбу. Им оказался 29-летний беловчанин.

Мужчина рассказал, что, будучи пьяным, взял свое гладкоствольное охотничье ружье и поехал кататься по городу с приятелем. Ради забавы он несколько раз выстрелил, проезжая по городу.

- В результате оказались повреждены оконный стеклопакет одного из административных зданий, вывеска аптеки и линза дорожного светофора. Дознавателем в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Его ружье было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU