2019-02-09T05:00:16+03:00
Общество

Грелись паяльной лампой: Автобус со студентами заглох на кузбасской трассе в -45

ЧП произошло утром 8 февраля
Екатерина БОРМОТОВА
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У автобуса замерзло топливо Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиУ автобуса замерзло топливо Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Тяжинском районе в -45 заглох рейсовый автобус, который вез студентов. Чтобы согреть пассажиров, водитель автобуса разжег в салоне паяльную лампу.

Около семи утра в дежурную часть полиции Тяжинского района поступил сигнал о том, что водитель и 35 пассажиров рейсового автобуса терпят бедствие на трассе. На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.

Выяснилось, что у автобуса, следовавшего по маршруту «МинусинскТомск», замерзло дизельное топливо и начали садиться аккумуляторы. Дальше двигаться транспортное средство не смогло. В салоне в тот момент было 35 пассажиров, большинство из которых – студенты.

- До прибытия помощи водитель для обогрева разжег в автобусе паяльную лампу. Температура воздуха в эти часы опустилась до отметки -45 градусов, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Всех людей доставили на Тяжинский автовокзал, где они смогли согреться. Вскоре они смогли продолжить путь – был выделен другой автобус. Неисправное транспортное средство отбуксировали в теплый бокс для обогрева и устранения неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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