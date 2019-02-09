2019-02-09T05:58:32+03:00
Общество

Рецидивист украл у возлюбленной из Кемерова деньги и приготовил на них завтрак

Пропажу денег женщина обнаружила не сразу
Екатерина РОМАНОВА
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Чтобы порадовать свою новую знакомую завтраком в постель, кемеровчанин похитил с ее карты 90 тысяч рублей.

50 летняя кемеровчанка познакомилась с 45-летним мужчиной. Они понравились друг другу и провели вместе вечер. А когда женщина заснула, ее новый знакомый решил сделать ей сюрприз. Он взял банковскую карту через терминал снял с нее 90 тысяч рублей. После этого мужчина отправился в магазин и купил там продукты для завтрака. Оставшиеся деньги мужчина оставил себе. А чтобы новая знакомая не сразу заметила пропажу денег, удалил с ее телефона смс о списании средств.

Женщина была приятно удивлена романтическим началом дня. И можно только догадываться, какие чувства она испытала, когда обнаружила пропажу денег. Женщина тут же обратилась в полицию, и ее нового знакомого вскоре задержали. Как оказалось, у 45-летнего кемеровчанина уже имелись судимости. Скоро к ним добавится еще одна. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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