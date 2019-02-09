2019-02-09T08:37:23+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове подожгли два автомобиля

Очевидцы делятся фотографиями с места ЧП
Екатерина РОМАНОВА
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Ночью в Кемерове подожгли два автомобиля. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Сергей Черкасов.Ночью в Кемерове подожгли два автомобиля. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Сергей Черкасов.
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В ночь с пятницы на субботу, 9 февраля, в Кемерове сгорели две иномарки. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

Иномарки, припаркованные в одном из дворов, загорелись глубокой ночью. Сигнал о пожаре поступил в 02:23. На место тут же выдвинулись шесть человек и две единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 02:42.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытии пожарного подразделения автомобили Toyota и Ford горели открытым пламенем. В результате пожара у автомобиля Ford выгорел салон, лакокрасочное покрытие кузова на всей площади. У второй иномарки также обгорело лакокрасочное покрытие кузова, а салон выгорел частично. По предварительным данным, причиной пожара могли стать умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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