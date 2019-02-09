25 пожарных спасали ночью троих кемеровчан

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-09T11:00:27+03:00

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Неосторожность при курении чуть не привела к трагедии. Из-за беспечности могли серьезно пострадать трое кемеровчан.

Была глубокая ночь – 02:25, когда на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что в 1-ом Цветочном переулке города Кемерова в одном из частных домов начался пожар. На место незамедлительно выехали 25 пожарных и шесть единиц техники.

- На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Специалисты газодымозащитной службы в ходе разведки вывели из дома двух мужчин и женщину, мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в комнате обгорели стены и вещи на площади несколько квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара. Пострадавшим же оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU