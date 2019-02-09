Семьи пострадавших и погибших в Междуреченске горняков получат помощь

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-09T11:56:56+03:00

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Родственникам горняков, пострадавших и погибших при двух чрезвычайных происшествиях, случившихся накануне в Кузбассе, будет оказана помощь.

О том, что семьи горняков получат помощь, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Общаясь с родственниками пострадавших и погибших шахтеров во время визита в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, Сергей Цивилев сообщил, что каждой семье будет оказана помощь. Так, от ПАО «Распадская» семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Еще по два миллиона рублей полагается от страховой компании.

Не останется в стороне и администрация Кемеровской области: каждому члену семьи погибшего поступить по 100 тысяч рублей, также будет оказана помощь в организации похорон. Пострадавшие работники разреза «Распадский» получат от областных властей по 50 тысяч рублей. А детям погибших горняков будет обеспечено бесплатное лечение и образование.

Напомним, два ЧП произошли в Кузбассе накануне, 8 февраля. На шахте имени Тихова в Ленинке-Кузнецком под завалами оказался один шахтер. А на разрезе "Распадском" перевернулся автобус с 24 шахтерами. Шестеро из них погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU