2019-02-09T13:13:55+03:00
Общество

Заключенные накормят кузбассовцев кетчупом и майонезом

Сейчас на производстве задействованы два человека
Екатерина РОМАНОВА
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Заключенные накормят кузбассовцев кетчупом и майонезом. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Заключенные накормят кузбассовцев кетчупом и майонезом. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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В одной из Кузбасских колоний открылось новое производство. Здесь налажен выпуск кетчупа и майонеза.

Порядка двух тысяч упаковок соуса в месяц будут выпускать заключенные кузбасской ИК-5. Для того, чтобы это стало возможным, закупили и установили современное оборудование: универсальный технологический модуль для производства пищевых смесей, дозатор жидких продуктов и запайщик, а также приобретены сырье и упаковка. Все соусы изготавливаются по классическому рецепту, а потом расфасовываются в дой-паки объемом 200 граммов.

Все соусы изготавливаются по классическому рецепту. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Все соусы изготавливаются по классическому рецепту. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Сейчас производством занимаются двое осужденных, а мощность цеха на первом этапе составляет две тысячи упаковок в месяц. Приобрести кетчуп и майонез можно в ведомственных магазинах, расположенных в исправительных учреждениях и СИЗО области для осужденных и подследственных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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