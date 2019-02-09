В воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-09T14:03:36+03:00

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Морозы постепенно отступают. И, хотя ночью в Кузбассе будет по-прежнему холодно, день будет малооблачным и довольно теплым. Особенно в сравнении с началом недели.

В ночь с субботы на воскресенье в Кузбассе будет по-прежнему морозно: столбики термометров опустятся до -26…-31 градуса, а местами и до -32…-37 градусов. Ночь будет малооблачной, без осадков, местами возможны дым, дымка и туман. В Кемерове ожидается до 31 градуса мороза.

А вот днем в воскресенье будет по-зимнему тепло: минимальная температура, которую прогнозируют синоптики, - всего -21 градус. При этом в Кемерове ожидается -16…-18, а по области нижняя граница -21 градус. Местами же будет еще теплее: лишь -10…-15 градусов. Не омрачит для и юго-восточный ветер: его скорость не будет превышать 2-7 метров в секунду, лишь изредка порывы будут достигать 12 метров в секунду. Осадков в течение дня не ожидается, а вот дым, дымка и туман возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU