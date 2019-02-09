2019-02-09T14:03:36+03:00
Общество

В воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно

Синоптики рассказали о погоде 10 февраля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно. Фото: архив КПВ воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно. Фото: архив КПФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Морозы постепенно отступают. И, хотя ночью в Кузбассе будет по-прежнему холодно, день будет малооблачным и довольно теплым. Особенно в сравнении с началом недели.

В ночь с субботы на воскресенье в Кузбассе будет по-прежнему морозно: столбики термометров опустятся до -26…-31 градуса, а местами и до -32…-37 градусов. Ночь будет малооблачной, без осадков, местами возможны дым, дымка и туман. В Кемерове ожидается до 31 градуса мороза.

А вот днем в воскресенье будет по-зимнему тепло: минимальная температура, которую прогнозируют синоптики, - всего -21 градус. При этом в Кемерове ожидается -16…-18, а по области нижняя граница -21 градус. Местами же будет еще теплее: лишь -10…-15 градусов. Не омрачит для и юго-восточный ветер: его скорость не будет превышать 2-7 метров в секунду, лишь изредка порывы будут достигать 12 метров в секунду. Осадков в течение дня не ожидается, а вот дым, дымка и туман возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе работает горячая линия «Школьный учебник»
Заключенные накормят кузбассовцев кетчупом и майонезом
Семьи пострадавших и погибших в Междуреченске горняков получат помощь
Сергей Цивилев посетил пострадавших при ЧП на кузбасских шахтах горняков
25 пожарных спасали ночью троих кемеровчан
Ночью в Кемерове подожгли два автомобиля
Кемеровчанки просят не закрывать роддом в Кировском районе
Следком опубликовал видео задержания главы подразделения РЖД в Кузбассе
Рецидивист украл у возлюбленной из Кемерова деньги и приготовил на них завтрак
Грелись паяльной лампой: Автобус со студентами заглох на кузбасской трассе в -45
Кузбассовца осудили за стрельбу в городе из ружья
Сотрудник кемеровского подразделения РЖД пытался дать взятку дорогим ружьем
Карантин в кемеровских школах заканчивается
Автобусы и съемное жилье: Как будут помогать родственникам пострадавших в аварии на «Распадском»
Сергей Цивилев предложил создать Исполнительный комитет угольщиков России
14 пострадавших в Междуреченске горняков эвакуировали в областной центр охраны здоровья шахтеров
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при выбросе метана на кузбасской шахте горняков
После выброса метана на кузбасской шахте возбудили уголовное дело
Россельхозбанк увеличил объем выданных ипотечных кредитов в Кузбассе
42 миллиарда рублей направил Россельхозбанк на развитие молочной отрасли в 2018 году
На «Распадском» перевернулся автобус: Следком возбудил уголовное дело