2019-02-09T14:14:02+03:00
Общество

В Кузбассе работает горячая линия «Школьный учебник»

Родители могут задать вопросы по обеспечению бесплатными учебниками
Екатерина РОМАНОВА
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До нового учебного года еще больше полугода, но родителей уже интересуют вопросы обеспечения школьников бесплатными учебниками. Задать их можно по телефонам горячей линии.

Как сообщает областной департамент образования и науки, во всех муниципальных образованиях Кузбасса начали работать горячие линии. Позвонив по телефону горячей линии, родители школьников могут задать все интересующие вопросы по обеспечению детей бесплатными учебниками – и не только.

Обратиться с интересующими вопросами можно по будням с 09:00 до 17:00. Телефоны горячих линий муниципалитета можно узнать здесь. Кроме того, любой родитель может обратиться на горячую линию департамента образования и науки Кемеровской области.

Сделать это можно по телефону: 8 (3842) 58-52-56; 8 (3842) 36-37-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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