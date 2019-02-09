В Кузбассе работает горячая линия «Школьный учебник»
До нового учебного года еще больше полугода, но родителей уже интересуют вопросы обеспечения школьников бесплатными учебниками. Задать их можно по телефонам горячей линии.
Как сообщает областной департамент образования и науки, во всех муниципальных образованиях Кузбасса начали работать горячие линии. Позвонив по телефону горячей линии, родители школьников могут задать все интересующие вопросы по обеспечению детей бесплатными учебниками – и не только.
Обратиться с интересующими вопросами можно по будням с 09:00 до 17:00. Телефоны горячих линий муниципалитета можно узнать здесь. Кроме того, любой родитель может обратиться на горячую линию департамента образования и науки Кемеровской области.
Сделать это можно по телефону: 8 (3842) 58-52-56; 8 (3842) 36-37-29.
ИСТОЧНИК KP.RU