2019-02-10T04:39:01+03:00
Происшествия

Агрессивная кемеровчанка напала на двух девочек в подъезде

Женщина душила и била детей
Екатерина РОМАНОВА
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Родители пострадавших детей обратились в полицию. Фото: архив КП.Родители пострадавших детей обратились в полицию. Фото: архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В подъезде одного из домов на улице Свободы накануне днем случилось ЧП: здесь агрессивная женщина напала на двух девочек. Причиной конфликта стал котенок.

Просьбу помочь найти обидчицу двух девочек, которая напала на детей в подъезде, отец одной из них, Василий Еремин, разместил в социальных сетях. Мужчина рассказал, что женщина неопрятного вида напала на двух 12-летних девочек, которые живут в этом доме. Одна из потерпевших его дочь. Девочки нашли в подъезде котенка и решили покормить его, но к ним неожиданно подошла неопрятно выглядевшая женщина и отобрала его.

- Девочки попросили меня забрать котенка у нее. Мол, они его в подъезде нашли, а она отобрала у них котенка, - прокомментировал очевидец конфликта Сергей Синьков. - Я забрал отдал девочкам котенка. Я пошел в машину, потом слышу – девочки кричат. Обернулся, а это чудо-юдо одну девочку держала…

Агрессивная женщина сбила детей с ног, одну ударила сумкой по спине, другую стала душить, поцарапала лицо. К счастью, вовремя подоспевшие соседи отогнали женщину от детей. А позже оказалось, что она нередко греется в чужих подъездах, на улице кричит на прохожих и вообще ведет себя неадекватно. Отец одной из девочек, Василий Еремин, просит кемеровчан быть внимательными, чтобы не пострадать от нее. Заявление в полицию, по словам мужчины, написал отец второго пострадавшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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