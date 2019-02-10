2019-02-10T04:59:00+03:00
Происшествия

В Кемерове при ДТП автомобиль намотался на столб

Машина получила серьезные повреждения
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове при ДТП автомобиль намотался на столб. Фото: vk.com, "Регион 42"В Кемерове при ДТП автомобиль намотался на столб. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Накануне в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезные повреждения получил отечественный автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля на проспекте Шахтеров. Фотографии с места происшествия очевидцы размесили в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль Lada Largus по какой-то причине съехал с проезжей части и врезался в фонарный столб. При этом от удара автомобиль буквально сложился пополам.

ДТП в Кемерове на проспекте Шахтеров..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы сообщают, что автомобиль занесло на дороге из-за образовавшейся на асфальте колеи. При этом о том, жив ли водитель транспортного средства и какие травмы он получил при дорожно-транспортном происшествии, не сообщает.

Обстоятельства ДТП уточняются. Сотрудники же ГИБДД в свою очередь напоминают автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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