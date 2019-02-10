2019-02-10T05:58:47+03:00
Происшествия

Аферист украл 20 тысяч рублей у хозяйки саней из Кемерова

Мошенник снял деньги через мобильный банк
Кирилл ЧАЩИН
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Полицейские сейчас пытаются найти преступника. Фото: архив "КП"Полицейские сейчас пытаются найти преступника. Фото: архив "КП"
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Жительница Кемерова, которая хотела продать сани для лошади, подключила мошенника к своему «мобильному банку». Аферист снял с ее счета 20 тысяч рублей.

Как рассказали в областном управлении МВД, в кемеровскую полицию обратилась горожанка, которая завила, что у нее похитили 20 тысяч рублей. Женщина рассказали, что пару дней назад разместила объявление о продаже саней для лошади. Вскоре ей позвонил мужчина и предложил перевести оплату на банковский счет.

– Собеседник попросил кемеровчанку продиктовать реквизиты карты и пришедшие ей в смс коды. После того, как женщина выполнила все инструкции, ей пришло сообщение о списании всех средств, находящихся на счету, – рассказали в полиции. – Осознав, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители ищут афериста, который подключился к «мобильному банку» потерпевшей. Известно, что его телефонный номер зарегистрирован в Республике Татарстан. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Преступнику грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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