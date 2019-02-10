На кузбасском разрезе загорелся «БелАЗ»

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-10T06:44:00+03:00

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На кузбасском разрезе загорелся карьерный самосвал. Очевидцы выложили кадры пожара в соцсети.

«Копилку несчастий пополнил автопожар, который уничтожил карьерный самосвал. Пользователи в социальных сетях сообщают, что ЧП произошло на разрезе «Заречный», – сообщили в популярной группе в соцсети.

На опубликованном видео видно, как из-под кабины многотонной машины вырывается пламя, а в небо поднимается черный дым. Один из пользователей Сети отметил, что тушить простым огнетушителем «БелАЗ» бесполезно, кроме того, взрыва колеса самосвала равен по мощности взрыву газового баллона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="296" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690977" frameborder="0"></iframe> На разрезе горит БелАЗ.

Напомним, что в пятницу, 8 февраля, на разрезе «Распадский» вахтовый автобус с горняками слетел с дороги и ухнул с высоты восьми метров. В результате шесть человек погибли, 18 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU