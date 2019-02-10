На кузбасском разрезе загорелся «БелАЗ»
На кузбасском разрезе загорелся карьерный самосвал. Очевидцы выложили кадры пожара в соцсети.
«Копилку несчастий пополнил автопожар, который уничтожил карьерный самосвал. Пользователи в социальных сетях сообщают, что ЧП произошло на разрезе «Заречный», – сообщили в популярной группе в соцсети.
На опубликованном видео видно, как из-под кабины многотонной машины вырывается пламя, а в небо поднимается черный дым. Один из пользователей Сети отметил, что тушить простым огнетушителем «БелАЗ» бесполезно, кроме того, взрыва колеса самосвала равен по мощности взрыву газового баллона.
На разрезе горит БелАЗ.
Напомним, что в пятницу, 8 февраля, на разрезе «Распадский» вахтовый автобус с горняками слетел с дороги и ухнул с высоты восьми метров. В результате шесть человек погибли, 18 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU