В Кузбассе наркоман гулял с пакетом конопли

СЕГОДНЯ 07:08 2019-02-10T07:08:00+03:00

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В Кузбассе полицейские задержали на улице молодого человека с пакетом конопли. Теперь наркоману грозит 10 лет тюрьмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские во время патрулирования Прокопьевского района в районе села Калиновка заметили подозрительного молодого человека, который нес в руках большой пакет. На вопрос, что в пакете, мужчина признался, что там конопля.

Стражи порядка задержали кузбассовца, которым оказался наркозависимый житель Белова. Как оказалось с собой у него была марихуана массой около 400 граммов, что является крупным размером.

– Задержанный признался, что является наркозависимым и специально приехал в Прокопьевский район, чтобы собрать коноплю для личного потребления, – отметили в полиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков ему грозит 10 лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU