Поджог: В Новокузнецке из горящей квартиры спасли хозяина

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-10T08:10:05+03:00

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В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажке. Пожарные спасли из огня хозяина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 4.17 в противопожарную службу пришел согнали о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Покрышкина в Новокузнецке. На место выехали три пожарные машины и 10 спасателей. Потушить возгорание удалось в 4.25.

По словам спасателей, из горящей однокомнатной квартиры на третьем этаже удалось спасти мужчину, хозяина жилища. В комнате обгорели постельные принадлежности. По предварительной оценке специалистов, причиной пожара стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU