В Междуреченске ночью загорелась пятиэтажка

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-10T08:26:03+03:00

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Ночью в Междуреченске загорелся пятиэтажный дом. Спасатели эвакуировали 17 человек.

В 2:20 в МЧС сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Интернациональная. На место выехали три пожарные машин и девять спасателей. Когда они прибыли на место, горела однокомнатная квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали из задымленного подъезда 17 жителей. В 2.34 возгорание было ликвидировано.

В результате пожара в комнате площадью 18 квадратных метров обгорела мебель, бытовая техника и вещи. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Отметим, что также ночью в воскресенье горела квартира в пятиэтажном доме в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU