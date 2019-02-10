Жителей Кемерова напугал окровавленный лифт
В Сети опубликовали фотографию испачкано кабины
Что произошло в лифте, пока не известно. Фото: "ВКонтакте"/Инцидент Кемерово
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Кемеровчан напугала окровавленная кабина лифта. Фотографию с кровавыми следам опубликовали в соцсети.
Кадр кабины лифта был опубликован в воскресенье утром в одном из популярный городских сообществ в «ВКонтакте». На снимке видно, что стенка кабины лифта в кровавых подтеках, также весь пол покрывают красные точки и отпечаток от ботинка большого размера. По словам автора снимка, это лифт находится в доме №37 по улице Космическая. Пока не известно, что там произошло. В полицию сигнала с этого адреса не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU