Жителей Кемерова напугал окровавленный лифт

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-10T08:57:42+03:00

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Кемеровчан напугала окровавленная кабина лифта. Фотографию с кровавыми следам опубликовали в соцсети.

Кадр кабины лифта был опубликован в воскресенье утром в одном из популярный городских сообществ в «ВКонтакте». На снимке видно, что стенка кабины лифта в кровавых подтеках, также весь пол покрывают красные точки и отпечаток от ботинка большого размера. По словам автора снимка, это лифт находится в доме №37 по улице Космическая. Пока не известно, что там произошло. В полицию сигнала с этого адреса не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU