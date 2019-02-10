Снова холодно: Жители Кемерова почувствовали - 39 градусов
В столице Кузбасса держится мороз
Утром в Кемерове было холоднымФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Утром в воскресенье в Кемерове было -34 градуса. Однако, по данным сервисов погоды, мороз ощущался как при - 39 градусов.
Отметим, что утром также было холодно на всем севере области. Например, в поселке Яя столбики термометров опустились до - 40 градусов.
Напомним, что синоптики пообещали потепление днем в воскресенье. По прогнозу, днем в Кузбассе должно потеплеть до -16, -21 градуса. На юге области воздух должен прогреться до – 8 градусов.
В Кемерове 10 февраля должно потеплеть до -16, -18 градусов, обещают синоптики. Однако сейчас в столице области -19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU