2019-02-10T11:43:28+03:00
Происшествия

Пассажир маршрутки напал на женщину с детьми в Новокузнецке

Мужчина не захотел уступать место
Кирилл ЧАЩИН
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Очевидцы сфотографировали агрессивного инвалида. Фото: city-n.ruОчевидцы сфотографировали агрессивного инвалида. Фото: city-n.ru
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В Новокузнецке мужчина избил женщину из-за места в маршрутке. Пострадавшая попросила уступить место ей с детьми.

Инцидент произошел в субботу около 17.30 в маршрутном такси №52. На остановке «Комсомольская площадка» в салон зашла женщину с двумя детьми. Она попросила уступить ей с детьми сидячие места. Две пассажирки уступили место, а мужчина остался сидеть. При этом он заявил ей, что никто не обязан уступать ей место. После этого пассажиры стали ругаться. В какой-то момент мужчина нецензурно оскорбил женщину и дважды ударил ее по голове. После того, как другие пассажи вмешались в конфликт, агрессивный мужчина успокоился.

«Свое нежелание уступить место он объяснил тем, что является инвалидом по умственному развитию, но при этом документы предъявить отказался», – приводит словам очевидца «Город Новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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