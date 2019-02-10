Пассажир маршрутки напал на женщину с детьми в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-10T11:43:28+03:00

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В Новокузнецке мужчина избил женщину из-за места в маршрутке. Пострадавшая попросила уступить место ей с детьми.

Инцидент произошел в субботу около 17.30 в маршрутном такси №52. На остановке «Комсомольская площадка» в салон зашла женщину с двумя детьми. Она попросила уступить ей с детьми сидячие места. Две пассажирки уступили место, а мужчина остался сидеть. При этом он заявил ей, что никто не обязан уступать ей место. После этого пассажиры стали ругаться. В какой-то момент мужчина нецензурно оскорбил женщину и дважды ударил ее по голове. После того, как другие пассажи вмешались в конфликт, агрессивный мужчина успокоился.

«Свое нежелание уступить место он объяснил тем, что является инвалидом по умственному развитию, но при этом документы предъявить отказался», – приводит словам очевидца «Город Новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU