Уже теплее: Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 11 февраля, в Кемерове и Кузбассе. Дневные температуры будут от -20 градусов и выше.
В ночь на понедельник в Кузбассе будет -25,-30 градусов, местами ожидается мороз под - 36 градусов. Днем воздух прогреется до -16,-21 градуса. На юге области потеплеет до -8,-13 градусов. Ветер будет юго-восточный слабый. На севере области ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Осадков в понедельник не ожидается.
В Кемерове ночью будет -28,-30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -16, -18 градусов. Ветер также будет юго-восточным. Будет переменчивая облачность, без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU