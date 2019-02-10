2019-02-10T12:15:57+03:00
Общество

Уже теплее: Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе

Днем в регионе будет около -20 градусов
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Начало недели будет относительно теплым. Фото из архива "КП"Начало недели будет относительно теплым. Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 11 февраля, в Кемерове и Кузбассе. Дневные температуры будут от -20 градусов и выше.

В ночь на понедельник в Кузбассе будет -25,-30 градусов, местами ожидается мороз под - 36 градусов. Днем воздух прогреется до -16,-21 градуса. На юге области потеплеет до -8,-13 градусов. Ветер будет юго-восточный слабый. На севере области ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Осадков в понедельник не ожидается.

В Кемерове ночью будет -28,-30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -16, -18 градусов. Ветер также будет юго-восточным. Будет переменчивая облачность, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кемерова отсудил у дорожников больше 300 000 рублей за разбитый BMW
В Кемерове столкнулись две иномарки
Пассажир маршрутки напал на женщину с детьми в Новокузнецке
Снова холодно: Жители Кемерова почувствовали - 39 градусов
«Пивной закон» в действии: В Кузбассе закрылись 24 пивных магазина
Жителей Кемерова напугал окровавленный лифт
В Междуреченске ночью загорелась пятиэтажка
Поджог: В Новокузнецке из горящей квартиры спасли хозяина
В Кузбассе наркоман гулял с пакетом конопли
На кузбасском разрезе загорелся «БелАЗ»
Как в Лондоне: новые электробусы для Новокузнецка покрасили в красный
Аферист украл 20 тысяч рублей у хозяйки саней из Кемерова
В Кемерове при ДТП автомобиль намотался на столб
Агрессивная кемеровчанка напала на двух девочек в подъезде
В Кузбассе работает горячая линия «Школьный учебник»
В воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно