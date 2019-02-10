Уже теплее: Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-10T12:15:57+03:00

Днем в регионе будет около -20 градусов

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Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 11 февраля, в Кемерове и Кузбассе. Дневные температуры будут от -20 градусов и выше.

В ночь на понедельник в Кузбассе будет -25,-30 градусов, местами ожидается мороз под - 36 градусов. Днем воздух прогреется до -16,-21 градуса. На юге области потеплеет до -8,-13 градусов. Ветер будет юго-восточный слабый. На севере области ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Осадков в понедельник не ожидается.

В Кемерове ночью будет -28,-30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -16, -18 градусов. Ветер также будет юго-восточным. Будет переменчивая облачность, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU