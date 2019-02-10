Житель Кемерова отсудил у дорожников больше 300 000 рублей за разбитый BMW

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-10T13:15:51+03:00

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Кемеровский автовладелец отсудил у дорожников 300 тысяч рублей. Из-за ямы дороге мужчина разбил свой BMW.

Житель Кемерова на своем автомобиле BMW попал в аварию из-за выбоины на дороге, которую дорожники никак не обозначили. Ущерб автомобилю был оценен в 300 тысяч рублей. Горожанин предъявил иск к администрации города, чтобы получить компенсацию материального вреда.

Центральный районный суд установил, что участок дороги, попал в аварию горожанин обслуживает Кемеровский филиал АО «Кемеровское ДРСУ». Также экспертиза показала, что размеры выбоины значительно превышают допустимы. Ширина выбоины составила 1,2 метра, длина – 1,7 метра, а глубина – 17 сантиметров.

Суд постановил взыскал сумму ущерба и еще 30 тысяч рублей судебных издержек с АО «Кемеровское ДРСУ».

ИСТОЧНИК KP.RU