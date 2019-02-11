В Кузбасс привезут трофейную технику и оружие из Сирии

СЕГОДНЯ 03:12 2019-02-11T03:15:58+03:00

Более 500 образов вооружения террористов привезут в Кузбасс. Фото: Минобороны

Состав с передвижной выставкой будет состоять из 18 вагонов

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В Кузбасс приедет состав с трофейной техников и оружием из Сирии. Минобороны проводит военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом».

Как сообщают в пресс-службе ЦВО, состав из 18 вагонов с техников и оружием, изъятых у сирийских террористов, посетит более 60 городов от Москвы до Дальнего Востока. На несколько часов выставка заедет в Кузбасс.

– Среди экспонатов передвижной выставки — мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, захваченное у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74, – отмечаю военные.

На отдельных железнодорожных платформах будет вставлена военная техника террористов: танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и так далее.

Также можно будет увидеть образцы холодного оружия, иностранные рационы питания, экипировку террористов. Всего выставка насчитывает более 500 образцов вооружения.

Экскурсии будут проводить военнослужащие, которые участвовали в операции в Сирийской Арабской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU