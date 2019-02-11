Мэр Кемерова разыграл свой кубок по хоккею

СЕГОДНЯ 03:45 2019-02-11T03:47:44+03:00

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В Кемерове прошел Кубок Главы города Кемерово по хоккею. Илья Середюк поделился в соцсетях фотографиями с турнира.

Кубок проходил с 8 по 10 февраля в Ледовой арене «Кемерово». В нем приняли участие четыре команды с игроками 2007 года рождения: кемеровская «Энергия», новосибирская «Звезда», новокузнецкий «Металлург» и «Алтай» из Барнаула. Вход на турнир был бесплатным для всех желающих.

По итогам встреч первое место заняли хоккеисты «Алтая». Серебро завоевала «Энергия», бронзу – «Звезда». На четвертом месте оказались спортсмены из «Металлурга».

Кемеровчане заняли второе место по итогам встреч. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU