На улице в Кемерове загорелся автомобиль
Кадры пожара появились в Сети
Автомобиль загорелся около 21.00 под окнами дома. Кадр: "ВКонтакте"/Регион-42
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В воскресенье вечером в Кемерове загорелся автомобиль на улице Сибиряков-Гвардейцев. Кадры пожара опубликовали в Сети.
Как сообщили ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании в частном легковом автомобиле на улице Сибиряков-Гвардейцев поступило в 21.05. На место незамедлительно выехали две пожарные машины и семь спасателей. В 21.12 автомобиль потушили.
По словам пользователей соцсети, возгорание произошло в автомобиле Ваз-2114.На кадрах, попавших в Сеть, видно, как спасатели заливают водой пылающий автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU