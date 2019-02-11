2019-02-11T04:08:19+03:00
Происшествия

На улице в Кемерове загорелся автомобиль

Кадры пожара появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Автомобиль загорелся около 21.00 под окнами дома. Кадр: "ВКонтакте"/Регион-42Автомобиль загорелся около 21.00 под окнами дома. Кадр: "ВКонтакте"/Регион-42
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В воскресенье вечером в Кемерове загорелся автомобиль на улице Сибиряков-Гвардейцев. Кадры пожара опубликовали в Сети.

Как сообщили ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании в частном легковом автомобиле на улице Сибиряков-Гвардейцев поступило в 21.05. На место незамедлительно выехали две пожарные машины и семь спасателей. В 21.12 автомобиль потушили.

По словам пользователей соцсети, возгорание произошло в автомобиле Ваз-2114.На кадрах, попавших в Сеть, видно, как спасатели заливают водой пылающий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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