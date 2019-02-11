2019-02-11T05:02:30+03:00
Общество

Кемерово встал в утренних пробках

Заторы оцениваются в шесть баллов
Кирилл ЧАЩИН
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Улица МичуринаУлица МичуринаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В понедельник, 11 февраля, в Кемерове зафиксировали шестибалльные пробки. Заторы наблюдаются в разный частях города.

Утренняя пробка сковала улицу Мичурина в районе пересечения с проспектом Ленина. Скорость движения на этом участке составляет пять километров в час. Также замедлено движение на красноармейском мосту и Университетском мосту в сторону Октябрьского проспекта. Длинна пробка на Притомском проспекте, на проспекте Шахтеров и улице Терешковой в сторону левого берега. Местами движение затруднено на Кузнецком проспекте, на улице Суворова, Сосновый бульвар, Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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