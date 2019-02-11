В Кузбассе сгорела обогатительная фабрика

СЕГОДНЯ 05:18 2019-02-11T05:25:42+03:00

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Ночью в Прокопьевске сгорела обогатительная фабрика. Пожар пытались потушить 40 человек.

Как рассказали в областном управлении МЧС, 23.25 в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в ленточной галереи подачи угля на обогатительной фабрике на улице площадка Фрунзе. На место выехали восемь пожарных машин и 40 спасателей.

– на момент прибытия первого подразделения горели две галереи углеподачи. В результате пожара обе галереи сгорели, перекрытия обрушились по всей площади. Причина пожара устанавливается, – рассказали в МЧС. Возгорание ликвидировали в 00.42

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691052" frameborder="0"></iframe> Горит обогатительная фабрика в Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU