2019-02-11T05:25:42+03:00
Происшествия

В Кузбассе сгорела обогатительная фабрика

В Сети появилось видео пожара
Кирилл ЧАЩИН
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В результате пожара обрушились перекрытия. Кадр: youtube.comВ результате пожара обрушились перекрытия. Кадр: youtube.com
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Ночью в Прокопьевске сгорела обогатительная фабрика. Пожар пытались потушить 40 человек.

Как рассказали в областном управлении МЧС, 23.25 в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в ленточной галереи подачи угля на обогатительной фабрике на улице площадка Фрунзе. На место выехали восемь пожарных машин и 40 спасателей.

– на момент прибытия первого подразделения горели две галереи углеподачи. В результате пожара обе галереи сгорели, перекрытия обрушились по всей площади. Причина пожара устанавливается, – рассказали в МЧС. Возгорание ликвидировали в 00.42

Горит обогатительная фабрика в Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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