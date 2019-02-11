В Кузбассе сгорела обогатительная фабрика
В Сети появилось видео пожара
В результате пожара обрушились перекрытия. Кадр: youtube.com
Изменить размер текста:
Ночью в Прокопьевске сгорела обогатительная фабрика. Пожар пытались потушить 40 человек.
Как рассказали в областном управлении МЧС, 23.25 в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в ленточной галереи подачи угля на обогатительной фабрике на улице площадка Фрунзе. На место выехали восемь пожарных машин и 40 спасателей.
– на момент прибытия первого подразделения горели две галереи углеподачи. В результате пожара обе галереи сгорели, перекрытия обрушились по всей площади. Причина пожара устанавливается, – рассказали в МЧС. Возгорание ликвидировали в 00.42
Горит обогатительная фабрика в Прокопьевске.
ИСТОЧНИК KP.RU