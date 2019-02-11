Коммунальная авария оставила без воды частный сектор в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-11T05:54:54+03:00

Воды не будет до вечера понедельника

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В Кемерове в ночь на понедельник, 11 февраля, произошла коммунальная авария, из-за которой жильцы частного сектора остались без воды.

На отсутствие воды пожаловался в редакцию «Комсомольской правды» кемеровчанин Кирилл. Молодой человек рассказал, что воды в его доме на улице 12-я линия в поселке Южном нет с пяти утра. Правда, отключить воду могли и раньше.

- Я позвонил в диспетчерскую «Кемвода», мне сказали, что большая авария произошла на улице Радищева. Коммунальщики обещают устранить ее до шести вечера, - отметил собеседник издания.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются. Пока неизвестно, сколько именно домов в данный момент остаются без воды. Так, например, еще одна читательница «Комсомолки» отметила, что на улице Веры Волошиной вода есть.

ИСТОЧНИК KP.RU