Водителя зажало в иномарке после аварии с КамАЗом в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-11T07:38:08+03:00

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В Кемерове вечером 10 февраля столкнулись КамАЗ и Honda. В результате аварии водитель оказался зажат в легковом авто.

ДТП произошло на улице Стахановской, 1а. Около 20.55 в «Кемеровскую службу спасения поступил сигнал о том, что в авто зажат водитель.

Приехав на место аварии, спасатели первым делом отключили аккумуляторы автомобиля, дабы избежать возгорания. Затем приступили к деблокированию мужчины. Они разжали двери специальными инструментами и извлекли пострадавшего из салона.

- После осмотра врачом экипажа, был установлен предварительный диагноз – перелом бедра. Пострадавшего передали бригаде медиков, - рассказали в «Кемеровской службе спасения.

В ведомстве уточнили, что всего на выходных спасатели выезжали на 19 обращений горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU