В Кемерове изъяли 50 тысяч пачек контрафактного табака

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-11T08:47:13+03:00

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В Кемерове из незаконного оборота изъяли контрафактные табачные изделия стоимостью около 3 миллионов рублей. Более 50 тысяч пачек не имели маркировки.

Как рассказали в УФСБ по Кемеровской области, незаконную продукцию, которая не имела на пачках маркировки и информации, предусмотренной законодательством России, транспортной компанией доставили в Кузбасс из Москвы. Из незаконного оборота было изъято больше 50 тысяч пачек табачных изделий. Предварительная стоимость изъятой продукции – порядка 3 миллионов рублей.

- В данный момент изъятые предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области. По результатам исследования будет принято процессуальное решение. Подобная деятельность подпадает под признаки ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и влечет наказание до шести лет лишения свободы, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU