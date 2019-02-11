Директора школ соберутся на Всекузбасский съезд

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-11T09:49:20+03:00

На съезде будут решаться первоочередные задачи в образовании

Изменить размер текста: A A

Руководители школ соберутся на Всекузбасский съезд, где будут обсуждаться первоочередные задачи, в решении которых требуется участие всей школьной общественности региона. Такая встреча пройдет в Кузбассе впервые.

Идея организовать Всекузбасский съезд директоров школ возникла во время разговора губернатора Сергея Цивилева и начальника департамента образования и науки Артура Чепкасова.

- Наша глобальная задача - повысить качество образования в школах до уровня, обозначенного майским указом президента РФ Владимира Путина, - отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что на съезде необходимо обсудить проблемные вопросы, связанных с системой школьного питания, выработать общие рекомендации по дальнейшему усовершенствованию организации питания учеников.

Также планируется, что на съезде будут рассмотрены вопросы пожарной и антитеррористической безопасности, а также вопросы, связанные с реорганизацией и проведением капитальных ремонтов в школах.

Сергей Цивилев поручил начальнику департамента разработать программу съезда, определить место, дату, тему круглых столов. Артур Чепкасов, в свою очередь, отметил, что подобных съездов в регионе ранее не проходило. По его мнению, это будет «новый и полезный опыт».

ИСТОЧНИК KP.RU