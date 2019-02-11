2019-02-11T10:31:15+03:00
Общество

Из Кемерова запустят еще один международный маршрут

Автобусы «Кемерово – Павлодар» начнут ездить с марта
Екатерина БОРМОТОВА
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Первые автобусы до Павлодара отправятся уже в марте Фото: Google.MapsПервые автобусы до Павлодара отправятся уже в марте Фото: Google.Maps
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В марте из Кемеровской области запустят еще один международный маршрут. Теперь из Кемерова можно будет уехать на автобусе в Павлодар.

Как уточнили в компании «Кузбасспассажиравтотранс», новый автобусный маршрут до Казахстана будет запущен в марте этого года. В частности, в ближайшие месяцы можно будет уехать в Павлодар в прямом направлении 4 и 10 марта, 18 и 24 марта, 1 и 7 апреля, 15, 21 и 29 апреля. В обратном направлении – 3 и 11 марта, 17, 25 и 31 марта, 8 и 14 апреля, 22 и 28 апреля.

С кемеровского автовокзала автобус будет отправляться в 12.05. С автовокзала в Павлодаре – в 14.30. Время в пути составит около 15 часов.

По данным «Кузбасспассажиравтотранса», стоимость взрослого билета до Павлодара составит 2260 рублей, детского – в половину дешевле. За багаж нужно будет заплатить 457 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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