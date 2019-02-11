Футболист из Кузбасса на матче во Франции получил серьезную травму

11 Февр. 10:29 2019-02-11T10:29:59+03:00

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Уроженец Кузбасса Александр Головин, который сейчас выступает за футбольный клуб «Монако», во время последней игры получил травму – сильный ушиб голеностопа.

10 февраля на чемпионате Франции сразились две команды – «Монпелье» и «Монако». Игра была напряженной и закончилась со счетом 2:2. Однако многих болельщиков обеспокоил даже не счет игры, а то, что Александр Головин, уроженец Кузбасса, выступающий сейчас за «Монако», получил травму. На 63-ой минуте матча Головин в центре поля получил сильный удар по голеностопу от Педру Мендеша. Футболист покидал газон сильно хромая и опираясь о плечи докторов клуба. Примечательно, что за травму, нанесенную Головину, Мендеш не получил даже желтой карточки. А наш земляк на несколько недель выбыл из строя: ему предстоит лечение и восстановление после травмы.

Александр Головин покинул поле, опираясь на плечи врачей. Фото: кадр видео "Футбол 2"

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Уже выступая за "Монако", Головин получил вторую травму голеностопа. Впрочем, это не помешало ему сделать голевой пас, а затем и забить гол в одном из матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU