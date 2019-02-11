2019-02-11T11:29:58+03:00
Происшествия

Пенсионер заминировал торговый центр в Новокузнецке

Злоумышленника нашли и задержали
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за глупой шутки из ТРЦ "Сити Молл" эвакуированы посетители и персонал. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".Из-за глупой шутки из ТРЦ "Сити Молл" эвакуированы посетители и персонал. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".
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В Новокузнецке сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о минировании торгового центра в Новокузнецке. Лже-минером оказался 65-летний пенсионер.

Пожилой новокузнечанин в субботу, 9 февраля, выпил слишком много спиртного. В какой-то момент ему показалось забавным сообщить в полицию о том, что торгово-развлекательный центр «Сити Молл» заминирован. Сотрудники полиции одновременно с обследованием торгового центра принялись искать и звонившего. Взрывчатых веществ в здании торгового центра не нашли, а вот личность звонившего установили довольно быстро, и пенсионера задержали.

- На допросе он пояснил, что преступление совершил, находясь в сильной степени алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В отношении задержанного заведено уголовное дело.

Глупая шутка может стоить пенсионеру лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас же лже-минер находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, сообщение о минировании «Сити Молла» поступило около 19:00 в субботу, 9 февраля. В течение нескольких минут посетители ТРЦ покинули здание. Сотрудники «Сити Молла» разместились в автобусах, которые предоставила администрация города. А стражи порядка и кинологи с собаками обследовали все помещения торгового центра. Сообщение о минировании не подтвердилось. Уже на следующий день ТРЦ работал в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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