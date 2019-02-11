Мужчина избил женщину в маршрутке в Новокузнецке: полиция ищет подозреваемого и жертву

11 Февр. 12:15 2019-02-11T12:22:36+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции проверяют сообщение о нападении на женщину в автобусе. Стражи порядка разыскивают как нападавшего и потерпевшую, так и очевидцев конфликта.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, которые напал на женщину с двумя детьми в автобусе. Информация о нападении появилась в социальных сетях, а вот сама потерпевшая и очевидцы пока не обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Проводится проверка, в рамках которой будет установлено маршрутное такси, в котором произошел инцидент, а также изучены записи с камер видеонаблюдения при их наличии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, жительница города Новокузнецка стала жертвой нападения одного из пассажиров в салоне автобуса. Мужчина занял место для пассажиров с детьми и инвалидов, а в ответ на просьбу уступить место мужчина сначала оскорбил женщину с двумя маленькими детьми, а потом ударил ее по голове. Со слов очевидцев, пассажиры заступились за нее, а агрессивный мужчина заявил, что является инвалидом по умственному развитию.

Потерпевшую и очевидцев конфликта сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8-(3843)-57-44-02 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU