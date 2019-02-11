2019-02-11T13:01:01+03:00
Общество

В Кузбассе из-за нарушений закрыли торговый центр

"Экватор" в Анжеро-Судженске закрывают уже во второй раз
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе судебные приставы еще раз закрыли торговый центр из-за нарушений. Фото: архив КП.В Кузбассе судебные приставы еще раз закрыли торговый центр из-за нарушений. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Анжеро-Судженска лишились торгового центра «Экватор». Примечательно, что уже во второй раз причиной закрытия становится нарушение требований противопожарной безопасности.

Множество магазинов, спортивный зал и детская игровая комната, которые находятся в торговом центре «Экватор» временно не работают. Здание самого торгового центра закрыто до устранения нарушений требования пожарной безопасности. Такое решение вынес Яйский районный суд Кемеровской области. По мнению прокурора и суда, многочисленные нарушения требований противопожарной безопасности, в конце концов, могут привести к трагедии, когда пострадают посетители ТЦ.

Примечательно, что в мае 2018 года в ТЦ также были обнаружены нарушения. Тогда «Экватор» был закрыт, и лишь в сентябре возобновил работу. И вот он закрыт вновь. Как сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области, ТЦ вновь откроет двери посетителям лишь после того, как все нарушения будут устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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