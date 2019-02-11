Кузбассовец потерял 15 килограммов за неделю из-за болезни

11 Февр. 13:38 2019-02-11T13:40:07+03:00

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В Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева недавно спасли мужчину, который за неделю потерял 15 килограммов. Мужчина мог погибнуть от истощения или кровотечения.

Житель Кузбасса попал в руки врачей кемеровской больницы в тяжелом состоянии. Мужчина не мог есть, и всего за неделю похудел на 15 килограммов. Как оказалось, из-за язвы желудок настолько сузился, что организм попросту не мог принимать пищу. Кроме того, язва «проела» не только желудок, но и начала разрушать стенки поджелудочной железы. Как отметил заведующий хирургическим отделением №1 Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Орлан Ооржак, мужчина мог умереть от истощения или кровотечния.

Спасти кузбассовца удалось благодаря малотравматичной лапароскопической операции. Через небольшой разрез мужчине удалили пораженный участок желудка. Сейчас пациент идет на поправку.

- Язвенные осложнения у пациентов встречаются сегодня достаточно часто. Как правило, на мелкие симптомы внимания не обращают, списывая легкое недомогание на реакцию пищеварительной системы на стресс или «неправильные» продукты, - отметил Орлан Ооржак. Еще одна особенность заболеваний брюшной полости - они ведут себя «тихо» до последнего.

Также врач напомнил кузбассовцам о том, что лучше всего регулярно посещать врачей. Это поможет избежать опасных осложнений того или иного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU