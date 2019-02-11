Новокузнецкой семье, где при пожаре погибли двое детей, окажут помощь

11 Февр. 16:02 2019-02-11T16:02:19+03:00

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Многодетной семье, в которую в ночь на 11 февраля пришла беда, окажут помощь. Родителям погибших детей выделят деньги.

Семье, которая потеряла при пожаре двоих детей, власти Кузбасса окажут помощь. Так, по поручению губернатора будет выделено 500 тысяч рублей, а все расходы по погребению детей возьмет на себя муниципалитет. Напомним, трагедия случилась ночью 11 февраля. Около 01:30 родители пятерых детей проснулись от едкого запаха дыма. Мама успела вывести из дома двоих детей – трех и семи лет, еще одного ребенка на руках вынес отец. Потом мужчина вернулся в дом за сыновьями шести и десяти лет, однако спасти их не успел. Тела мальчиков пожарные обнаружили в комнате на втором этаже. Мужчина же с одним из детей сейчас находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, по предварительным данным, пожар начался из-за перегрева трубы печи, которую семья топила в сильные морозы, при этом в доме имелись батареи, которые нагревались от отопительного котла. Пожарных извещателей, которые устанавливаются в домах кузбасских многодетных семей, в доме не было, так как сам дом не был учтен в реестре объектов, а значит, являлся незаконным строением. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU