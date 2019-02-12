2019-02-12T03:18:43+03:00
Происшествия

Есть погибший: В Прокопьевском районе столкнулись два снегохода

Еще один мужчина получил травмы
Екатерина БОРМОТОВА
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Один снегоходчик увяз в снегу, а второй, не заметив этого, налетел на него Фото: Из архива "КП"Один снегоходчик увяз в снегу, а второй, не заметив этого, налетел на него Фото: Из архива "КП"
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В Прокопьевском районе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись два снегохода. В результате один из водителей получил смертельные травмы.

Инцидент произошел в восьми километрах от села Верх-Чумаш. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 37-летний местный житель, катаясь на снегоходе, увяз в снегу. За ним следовал другой снегоходчик – 35-летний мужчина. Последний не заметил застрявшее в снегу транспортное средство и не успел вовремя остановиться. В результате он налетел на впередистоящий снегоход и его водителя. Оба мужчины получили травмы, от которых старший впоследствии скончался.

Также известно, что оба водителя управляли снегоходами, не имея соответствующего удостоверения. В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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