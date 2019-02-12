Вера Брежнева пообещала пригласить кемеровских зрителей за кулисы

12 Февр. 04:13 2019-02-12T04:13:44+03:00

Об этом певица написала в своем Instagram

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Певица Вера Брежнева пообещала кемеровским зрителям, что пригласит их за кулисы после концерта, который состоится 2 марта. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«У меня есть любимая традиция: случайным образом выбирать несколько человек из зала, которые после концерта имеют возможность заглянуть ко мне за кулисы и сделать совместное фото. 2 марта в #Кемерово, вы готовы?» - задала вопрос своим поклонникам Брежнева.

В комментариях к посту кемеровчане поблагодарили любимую артистку за выпавший шанс и пожелали, чтобы удача была на их стороне. Пост собрал почти 125 тысяч лайков.

Концерт Веры Брежневой пройдет в Губернской центре спорта «Кузбасс». Певица обещает исполнить самые известные свои композиции – «Любовь спасет мир», «Хороший день», «Доброе утро» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU