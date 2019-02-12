2019-02-12T04:47:35+03:00
Происшествия

В Новокузнецке ревнивец пришел на работу к сожительнице и вонзил ей клинок в грудь

Мужчина не признает вину
Екатерина БОРМОТОВА
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Новокузнечанина обвиняют в покушении на убийствоНовокузнечанина обвиняют в покушении на убийствоФото: Олег УКЛАДОВ
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В Новокузнецке 56-летний местный житель вонзил охотничий клинок в грудь бывшей сожительнице. Мужчина пошел на преступление из-за ревности.

По версии следствия, мужчина пришел на работу к бывшей возлюбленной в пекарню. С собой новокузнечанин принес охотничий клинок, который в итоге вонзил в грудь бросившей его женщины. Мотивом для преступления могла послужить ревность.

Предварительно установлено, что 41-летняя новокузнечанка хотела расстаться с гражданским супругом, но он не желал разрывать отношения. Однажды женщина попросила родственника ответить на телефонный звонок от ее экс-сожителя. Последний решил, что у его избранницы появился новый поклонник и решил отомстить.

- Обвиняемый вину в совершении преступления отрицает. Между тем следствием собрана достаточная доказательная база для предъявления ему обвинения, - цитирует Сити-н следователя Артема Некрасова.

Расследование покушения на убийство продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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