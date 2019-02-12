В Новокузнецке из-за ремонта закроют мост через Кондому
Движение по мосту будет невозможно днем 12 февраля
Мост перекроют на два часа
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В Новокузнецке временно закроют движение по мосту через Кондому. Это связано с проведением ремонтных работ.
В связи с проведением ремонтных работ движение по технологическому мосту через Кондому будет закрыто с 10.00 до 12.00 12 февраля, сообщили в администрации Новокузнецка. Горожан просят заранее продумывать маршрут с учетом данной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU