2019-02-12T05:01:58+03:00
Общество

В Новокузнецке из-за ремонта закроют мост через Кондому

Движение по мосту будет невозможно днем 12 февраля
Екатерина БОРМОТОВА
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Мост перекроют на два часаМост перекроют на два часа
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В Новокузнецке временно закроют движение по мосту через Кондому. Это связано с проведением ремонтных работ.

В связи с проведением ремонтных работ движение по технологическому мосту через Кондому будет закрыто с 10.00 до 12.00 12 февраля, сообщили в администрации Новокузнецка. Горожан просят заранее продумывать маршрут с учетом данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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