2019-02-12T06:24:28+03:00
Происшествия

Пять человек спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке

Еще 11 эвакуировались самостоятельно
Екатерина БОРМОТОВА
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Трех человек спасли по автолестнице. Фото из архива "КП"Трех человек спасли по автолестнице. Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке вечером 11 февраля загорелся пятиэтажный жилой дом. Звено газодымозащитной службы спасло пять человек.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Конева поступило в оперативные службы в 21.13. На место выехали пять пожарных расчетов.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны из окна квартиры на втором этаже шел дым, в подъезде было задымление. Самостоятельно из дома эвакуировались 11 человек. Сотрудники звена газодымозашитной службы вывели по лестницам двух человек. Еще трех спасли по автолестницам с четвертого этажа, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель на площади 12 квадратов. Предварительно пожар произошел из-за неосторожности при курении. В ликвидации ЧП участвовали 18 сотрудников МЧС, пожар был ликвидирован в 21.46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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