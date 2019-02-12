Пять человек спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке

12 Февр. 05:30 2019-02-12T06:24:28+03:00

Трех человек спасли по автолестнице. Фото из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке вечером 11 февраля загорелся пятиэтажный жилой дом. Звено газодымозащитной службы спасло пять человек.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Конева поступило в оперативные службы в 21.13. На место выехали пять пожарных расчетов.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны из окна квартиры на втором этаже шел дым, в подъезде было задымление. Самостоятельно из дома эвакуировались 11 человек. Сотрудники звена газодымозашитной службы вывели по лестницам двух человек. Еще трех спасли по автолестницам с четвертого этажа, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель на площади 12 квадратов. Предварительно пожар произошел из-за неосторожности при курении. В ликвидации ЧП участвовали 18 сотрудников МЧС, пожар был ликвидирован в 21.46.

ИСТОЧНИК KP.RU