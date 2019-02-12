Дело «Зимней вишни»: Суд арестовал счета владельца ТРЦ

12 Февр. 06:04 2019-02-12T06:17:13+03:00

Есть ли сейчас у ОАО «ККК» деньги на счетах не известно Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на счета предприятия-владельца «Зимней вишни» – Кемеровского кондитерского комбината. Обеспечительные меры были введены на сумму 25 миллионов рублей.

«Наложить арест на денежные средства, в том числе которые будут поступать на банковский счет Открытого акционерного общества «Кемеровский кондитерский комбинат», – говорится в решении суда.

Истцом по делу выступили арендаторы «Зимней вишни» – ООО «Апельсин» и предпринимательница Светлана Брюхова. Свои требования в исковом заявлении они мотивировали ненадлежащим исполнением ОАО «ККК» своих обязательств по содержанию здания, в том числе средств пожаротушения.

Суд решил ввести обеспечительные меры на сумму причиненного ущерба истцам. У «Апельсина» она составила 6,2 миллиона рублей, а у Брюховой – 19 миллионов рублей.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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- Мы не позволим забанкротить «ККК» без расчетов с пострадавшими, - заявил Дмитрий Малинин. – «Кемеровский кондитерский комбинат» должен в конечном счете стать ответчиком по искам всех пострадавших – как имущественным, так и по возмещению вреда здоровью и морального вреда в связи со смертью близких.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU