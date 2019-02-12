2019-02-12T07:56:02+03:00
Происшествия

В Новокузнецке при пожаре погиб 59-летний мужчина

Трагедия могла случиться из-за неосторожности при курении
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке при пожаре погиб 59-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.В Новокузнецке при пожаре погиб 59-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В одном из пятиэтажных домов города Новокузнецка накануне случилась трагедия. Здесь в одной из квартир начался пожар, который, как стало известно позже, не обошелся без жертв.

Сигнал о том, что в одной из квартира пятиэтажки на улице Транспортной начался пожар, поступил от очевидцев в 03:53. На место незамедлительно выехали четыре 4диницы техники и 11 пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде чувствовался слабый запах дыма. Эвакуация жильцов не потребовалась, так как в этом не было необходимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в комнате 3х4 метра обгорела мебель на площади три квадратных метра.

Пожар полностью был ликвидирован в 04:08, и уже после этого в комнате было обнаружено тело 59-летнего хозяина квартиры – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. по предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения, однако точную причину его смерти предстоит выяснить следователям.

Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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