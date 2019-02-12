В Новокузнецке объявлен режим «черного неба»

12 Февр. 08:48 2019-02-12T08:48:07+03:00

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В Новокузнецке вновь установлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Причина введения режима «черного неба»- установившийся циклон и безветрие.

Режим неблагоприятных метеоусловий №1 установлен с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, режим объявлен в связи с установившимся антициклоном. Из-за того, что в воздухе накапливаются вредные вещества, всем предприятиям, имеющих выброс загрязняющих веществ, необходимо выполнять мероприятия по его снижению. За тем, чтобы предприятия следовали этому указанию, следят контролирующие органы: управление Росприроднадзора по Кемеровской области, департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. Кроме того, общественная экологическая полиция совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка проводят рейды, которые призваны выявить неорганизационные источники выбросов загрязняющих веществ, сжиганию отходов на территории города.

Если же горожанам известно о местах несканкционированного сжигания отходов, об этом можно сообщить по линии «Зеленого телефона»: (384-3) 45-14-30.

ИСТОЧНИК KP.RU