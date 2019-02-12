2019-02-12T08:49:55+03:00
Общество

Жителя Кузбасса наказали за поездку в Ниццу

Мужчина сделал поддельный больничный на время отпуска
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
За отдых в Ницце мужчине пришлось заплатит штраф. Фото: pixabay.comЗа отдых в Ницце мужчине пришлось заплатит штраф. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Междуреченска сделал поддельный больничный и поехал отдыхать в Ниццу. За мошенничество на мужчину завели уголовное дело.

Как рассказали в областной прокуратуре, в январе прошлого года 52-летний водитель сдал в отдел кадров подложный больничный листок. В нем было указано, что работник болел с 26 декабря по 12 января. За временную нетрудоспособность мужчина получил 20 тысяч 880 рублей.

Однако проверка показала, что мужчина был здоров, а во время больничного поехал отдыхать в Ниццу. Так как он причинил ущерб предприятию и Фонду социального страхования, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Во время расследования он признал вину, полностью возместил ущерб, – отметили в прокуратуре.

Мировой судья решил прекратить уголовное дело, так как обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, и назначил кузбассовцу штраф в 5000 рублей.

Врачу, который выписал фиктивный больничный, назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения
В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик с родинкой на щеке
Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях
Кемеровчанка отправилась на шопинг с чужой картой на угнанном автомобиле
Аукцион по участку Тишинскому в Новокузнецком районе отменен
Вместо денег кузбассовец украл в кафе кассовую ленту
Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу
Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором
Цивилев пригласил ведущего «Орла и решки» в Кузбасс
В кемеровском аэропорту грузчики присвоили необычный багаж
Глава Новокузнецка поможет замерзающим школьникам
Кузбасского водителя осудят за смерть женщины из-за негорящей фары
Не поделили дорогу: Снегоходчик сбил лыжника в Шерегеше
Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина
Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями