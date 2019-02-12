Жителя Кузбасса наказали за поездку в Ниццу

12 Февр. 08:48 2019-02-12T08:49:55+03:00

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Житель Междуреченска сделал поддельный больничный и поехал отдыхать в Ниццу. За мошенничество на мужчину завели уголовное дело.

Как рассказали в областной прокуратуре, в январе прошлого года 52-летний водитель сдал в отдел кадров подложный больничный листок. В нем было указано, что работник болел с 26 декабря по 12 января. За временную нетрудоспособность мужчина получил 20 тысяч 880 рублей.

Однако проверка показала, что мужчина был здоров, а во время больничного поехал отдыхать в Ниццу. Так как он причинил ущерб предприятию и Фонду социального страхования, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Во время расследования он признал вину, полностью возместил ущерб, – отметили в прокуратуре.

Мировой судья решил прекратить уголовное дело, так как обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, и назначил кузбассовцу штраф в 5000 рублей.

Врачу, который выписал фиктивный больничный, назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU