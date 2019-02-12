Двое юношей из Кузбасса грабили дачные домики в Кузбассе

12 Февр. 09:12 2019-02-12T09:12:18+03:00

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В Анжеро-Судженске двое юношей ограбили дачные домики. Особой прибыли от грабежа они не получили, а вот свободы лишились – каждый на один год и один месяца. Правда, условно.

Двое друзей 16 и 17 лет в августе 2018 года решили, что не случится ничего страшного, если они влезут в какой-нибудь дачный домик и что-нибудь там украдут. Юноши выбрали один из таких домиков, один из них выбил плечом входную дверь, а потом оба зашли в дом. Им приглянулись музыкальная колонка, телевизионная приставка и алюминиевая канистра. А чуть позже в этот же день, окрыленные успехом, юноши выбили дверь в еще один дачный домик и похитили оттуда садовый инструмент.

Хозяева дач, увидев выбитые двери, обратились в полицию, и вскоре подозреваемых задержали. Друзья сами рассказали, как выбивали двери и выносили вещи, а потом вернули все, что украли. Они признались, что сначала хотели продать украденное, но потом передумали и оставили себе.

- Приговором суда молодым людям назначено наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы условно каждому, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU