В Кузбассе погрузчик раздавил женщину: Возбуждено уголовное дело

12 Февр. 09:47 2019-02-12T09:56:48+03:00

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В Кузбассе водителя погрузчика, который переехал женщину во время уборки улицы, ждет скамья подсудимых. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года в Шерегеше водитель погрузчика во время очистки улицы от снега переехал 42-летнюю женщину. Очевидцы вызвали «скорую», однако пострадавшая умерла во время реанимации. По факту гибели женщины проводилась проверка сотрудниками полиции.

–Автотехническая экспертиза установила, что водитель погрузчика в первую очередь должен был руководствоваться правилами безопасности проведения снегоуборочных работ, а не правилами дорожного движения, в связи с чем материалы были переданы в территориальный следственный комитет, – отметили в Следственном комитете. После изучения предоставленных документов следователями незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Проверка показала, что водитель погрузчика не выставил ограждение и дорожные знаки. Также 64-летний мужчина должен был проверить, что в рабочей зоне нет людей перед маневром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677184" frameborder="0"></iframe> Трактор наехал на женщину в Шерегеше.

ИСТОЧНИК KP.RU