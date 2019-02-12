В Кузбассе погрузчик раздавил женщину: Возбуждено уголовное дело
В Кузбассе водителя погрузчика, который переехал женщину во время уборки улицы, ждет скамья подсудимых. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В ноябре прошлого года в Шерегеше водитель погрузчика во время очистки улицы от снега переехал 42-летнюю женщину. Очевидцы вызвали «скорую», однако пострадавшая умерла во время реанимации. По факту гибели женщины проводилась проверка сотрудниками полиции.
–Автотехническая экспертиза установила, что водитель погрузчика в первую очередь должен был руководствоваться правилами безопасности проведения снегоуборочных работ, а не правилами дорожного движения, в связи с чем материалы были переданы в территориальный следственный комитет, – отметили в Следственном комитете. После изучения предоставленных документов следователями незамедлительно было возбуждено уголовное дело.
Проверка показала, что водитель погрузчика не выставил ограждение и дорожные знаки. Также 64-летний мужчина должен был проверить, что в рабочей зоне нет людей перед маневром.
Трактор наехал на женщину в Шерегеше.
ИСТОЧНИК KP.RU